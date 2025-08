Migranti: P. De Luca, 'sorprendente sorpresa Meloni, modello Albania solo propaganda'

01 agosto 2025 a

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "È sorprendente la sorpresa della Premier. La soluzione del modello Albania era in chiaro contrasto con l'impianto normativo Ue ed internazionale. Non ha aumentato la sicurezza. Ha creato solo violazioni di diritti umani, spreco di risorse pubbliche, tensione e confusione nella gestione delle politiche migratorie. Serviva solo alla propaganda del Governo. Una propaganda fallimentare come confermato oggi ancora una volta". Così in un post sui social Piero De Luca, capogruppo Pd Commissione Politiche Ue della Camera.