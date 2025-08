Marche: Ricci, 'Salvini metta soldi su ferrovia, non li dirotti su ponte'

01 agosto 2025 a

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - “Dove sono finiti i 2 miliardi destinati alle Marche dal Governo Draghi per il potenziamento della Ferrovia Adriatica? Non vi consentiremo di commettere il più grande furto della storia nei confronti delle nostra regione”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche.

“Se si vuole fare l'Alta Velocità noi siamo d'accordo. Si faccia il lotto Marche Nord come previsto, che è già un arretramento. Perché in tre anni il governo non ha messo neanche un euro in più? Basta fuffa elettorale! Non vi consentiremo di prendere in giro i marchigiani. Non si possono togliere i soldi per le Marche ma anzi, ne vanno messi altri affinché il progetto riguardi tutta la regione", prosegue Ricci.

"Servono circa 30 miliardi per tutte le Marche e serve un disegno che segua il corridoio autostradale, almeno fino a Porto Sant'Elpidio. Non si può tagliare fuori ulteriormente il territorio collinare. Dicano la verità su quante stazioni ci sarebbero con l'Alta Velocità: altro che stazione di Marotta! E dicano anche che vogliono spostare i 2 miliardi marchigiani dandoli a Bologna e a Bari, nel silenzio complice degli amministratori marchigiani. Salvini metta i soldi a disposizione del suo Ministero dove servono, anziché utilizzarli tutti per il Ponte sullo Stretto”, conclude Ricci.