Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "La Meloni accettando il diktat di Trump non è una patriota". Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. Quanto a Von der Leyen "è una algida burocrate, per me è incapace, è la negazione della politica ma anche Meloni non ha brillato".