Pd: Taruffi, 'nuova fase per Federazione di Pisa, è tempo di responsabilità collettiva'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Con la decisione assunta dalla Direzione nazionale del Partito Democratico si apre una fase nuova per la Federazione di Pisa. Una fase che nasce dalla volontà di voltare pagina e superare le tensioni e le divisioni che hanno reso difficile il pieno protagonismo del partito in provincia e nel capoluogo". Così in una nota Igor Taruffi, responsabile nazionale Organizzazione del Pd.

"È il tempo della responsabilità collettiva e dell'impegno comune. Tutte e tutti si sono spesi per rendere possibile questo passaggio e oggi la sfida è lavorare insieme, con spirito unitario, per restituire piena forza e autorevolezza al Partito Democratico pisano. Serve una rigenerazione politica e organizzativa che valorizzi le competenze esistenti, la rappresentanza istituzionale e metta al centro il rapporto con la società e le comunità locali, coinvolgendo nuove energie".

"Le prossime elezioni regionali rappresentano il primo banco di prova: da qui parte un percorso che deve portarci al miglior risultato possibile. Un ringraziamento a Oreste Sabatino che ha guidato la federazione in anni complessi con impegno e dedizione che saranno patrimonio per il lavoro collettivo che ci attende. Allo stesso tempo voglio formulare gli auguri di buon lavoro a Vinicio Peluffo, che assume la responsabilità del commissariamento con l'autorevolezza e l'equilibrio che da sempre lo contraddistinguono”.