Dazi: Fidanza, 'leader europei in cerca di visibilità non facciano saltare banco'

31 luglio 2025 a

a

a

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "I tecnici stanno lavorando ai dettagli" per l'accordo sui dazi tra Usa e Ue. Ed è sui dettagli che è nato lo scambio di comunicati con sfumature diverse. Ma starei molto attento a non far saltare il banco. Non vorrei che la propaganda di qualche leader europeo in cerca di visibilità faccia saltare tutto". Lo dice Carlo Fidanza, capo delegazione Fdi al Parlamento europeo, intervistato dal 'Corriere della sera'.

"Prima dei giorni dell'elezione di papa Leone XIV -aggiunge- non c'era alcun dialogo tra Trump e la Ue. Solo dopo che Meloni si è spesa per l'incontro tra von der Leyen e Vance è potuta iniziare la trattativa".