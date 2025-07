30 luglio 2025 a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con il Presidente Mattarella, contro le falsità, le distorsioni, l'odio, la violenza della Russia di Putin, dei suoi sicofanti e coribanti in Russia, in Europa, in Italia". Lo scrive Filippo Sensi, senatore Pd, sui social.