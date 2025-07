30 luglio 2025 a

a

a

Singapore, 30 lug. (Adnkronos) - Simone Cerasuolo conquista la medaglia d'oro nei 50 rana uomini ai Mondiali di nuoto di Singapore. E' il primo oro in vasca per l'Italia in questi mondiali oltre a quello sempre oggi nei tuffi. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 26.54 battendo il russo Kirill Prigoda, argento in 26.52 e il cinese Haiyang Qin, bronzo in 26.67.