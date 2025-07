Milano: Malpezzi a Conte, 'ancora attacchi a Sala, così si da solo una grande mano alla destra'

30 luglio 2025 a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Mi dispiace che ancora una volta il presidente Conte attacchi il sindaco Sala. Definirlo 'testa e garante' di una sorta di far west edilizio non rende onore a quello che Milano è diventata per l'Europa e per il mondo". Lo dice Simona Malpezzi, senatrice del Pd, interpellata dall'Adnkronos.

"Ed è dare una grande mano alla destra, cosa che onestamente mi pare poco lungimirante. Anche perché l'obiettivo del presidente Conte dovrebbe essere lo stesso che abbiamo noi: costruire l'alternativa alla destra, non screditare le amministrazioni del Pd".