Stellantis: Paita, 'Governo dica cosa vuole fare'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Il Governo ha il dovere di dare risposte alle migliaia di lavoratori che rischiano il posto, di dire cosa vuole fare per gli stabilimenti italiani di Stellantis. Ancora non lo abbiamo capito”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che, aggiunge "è sempre stata molto critica nei confronti del green deal europeo, che ha avuto eccessi ideologici. Dopodiché Tavares ha evidenti responsabilita. Ma il Governo ora deve dirci come intende affrontare la crisi in atto".

"Se ci sarà la necessità di trovare una convergenza parlamentare su contenuti unificanti, Italia viva sarà sempre disponibile. Ma ci vogliono idee, e quelle devono venire dal Governo. Per ora -conclude Paita- non ne ho vista traccia”.