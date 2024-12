C.sinistra: Conte, 'noi progressisti indipendenti, è Pd che ha votato con Meloni'

07 dicembre 2024 a

Roma 7 dic. (Adnkronos) - "L'etichetta di sinistra oggi non significa nulla, perchè non solo in Italia ma anche all'estero se guardiamo quali sono le politiche perseguite da partiti tradizionalmente di sinistra ci si chiede che sinistra è questa, che politica progressista è questa? Molto spesso le sinistre fanno politiche neo liberiste, peggio di quelle della destra, restauratrici, conservatrici. Sfiliamoci da questa contrapposizione sinistra-destra, abbiamo abbracciato la definizione di forza progressista, un'area assolutamente alternativa alla destra, con questa destra di governo non abbiamo nulla a che vedere". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.

"Visto che facciamo polemiche -ha aggiunto l'ex premier- il Pd si è ritrovato in Europa a votare con Meloni, noi no. È il Pd che vota con Meloni, sono gli europarlamentari del Pd che hanno votato con Meloni e non l'hanno fatto i Socialisti francesi e i Socialisti tedeschi, si poteva fare una scelta diversa. Noi non stiamo dicendo che vogliamo fare l'alternativa da soli. Noi vogliamo essere progressisti indipendenti".