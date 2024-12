Stellantis: Conte, 'Ue investa 500 miliardi in automotive'**

07 dicembre 2024 a

a

a

Roma, 7 dic.(Adnkronos) - Su Stellantis "non c'è la bacchetta magica, il Governo sbaglia tantissimo a togliere 4,6 miliardi all'automotive per investire nelle armi. Il problema è che Stellantis è una multinazionale, non è che il Governo italiano può drogare il mercato italiano per far comprare qualche auto elettrica e abbiamo risolto il problema. Martedì sarò a Bruxelles lanceremo questa sfida: si sta ragionando in questo momento di 500 miliardi, mettiamoli sull'automotive e per tutte le filiere che in questo momento non reggono l'impatto della transizione energetica ed ecologica. Vediamo chi veramente guarda con lungimiranza a proteggere e rilanciare il sistema italiano ed europeo. Facciamo gli europeisti seri". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.