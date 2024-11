Bricolo (VeronaFiere): "Le Guide de L'Espresso sono da sempre una colonna portante nella promozione dei vini"

27 novembre 2024 a

a

a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - “Le Guide de L'Espresso sono da sempre una colonna portante della promozione dei vini e L'Espresso con esse ha una storia incredibile, lunga 45 anni. Le Guide de L'Espresso sono sempre molto attese da tutti i wine lover e nel corso di questi anni ha contribuito a far crescere i vini italiani non solo nel nostro Paese, ma anche nel mondo”. Così Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, in occasione della presentazione delle edizioni 2025 de Le Guide de L'Espresso al teatro Arcimboldi di Milano. A 45 anni dalla prima edizione delle Guide, l'evento ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti e numerose premiazioni.

“I vini italiani hanno puntato molto sull'export, la loro qualità e la loro eccellenza, collegate al valore del Made in Italy, riescono davvero ad entrare in tutti i mercati e in tutto il mondo. Un'eccellenza che ci viene riconosciuta da tutti, che si collega anche con il food e, dunque, con tutto il settore agroalimentare, dove l'Italia eccelle. Anche attraverso Le Guide de L'Espresso vengono infatti selezionati i migliori vini e le migliori attività che si occupano di ristorazione. Questo è sicuramente un grande valore aggiunto per l'utente finale”, conclude.