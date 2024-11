Spagna: piogge torrenziali allagano strade, acqua in alcune case di Sitges a Barcellona

03 novembre 2024 a

a

a

Madrid, 3 nov.(Adnkronos) - Piogge torrenziali si sono abbattute nel pomeriggio nel quartiere Terramar di Sitges (Barcellona), dove l'acqua ha allagato le strade ed è entrata in alcune case. Le precipitazioni hanno superato i 60 litri per metro quadrato in un'ora e un veicolo è rimasto intrappolato su un ponte. Gli occupanti sono rimasti illesi. Le piogge hanno colpito anche la località di Vilanova u la Geltrú.

In precedenza, in Catalogna, la Protezione Civile aveva inviato avvisi poco prima delle 17 ai telefoni cellulari situati nelle regioni del Garraf e dell'Alt e Baix Penedès (Barcellona), avvertendo di piogge continue e torrenziali. Il messaggio chiedeva di prendere precauzioni estreme e di evitare viaggi non necessari.