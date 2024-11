Report: Boschi, 'solidarietà ad Antonella Giuli, lotta politica non può colpire famiglie'

03 novembre 2024 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La mia solidarietà a Antonella Giuli e alla sua famiglia. E un abbraccio speciale a suo figlio Giulio. La lotta politica non può mai arrivare al punto da colpire le famiglie e noi lo sappiamo bene. E il fatto che Fratelli d'Italia sia stato campione di attacchi meschini contro di me e contro i miei non mi impedisce di difendere la famiglia di Antonella con forza”. Lo scrive sui social la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi.