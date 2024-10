Moldova: domani le elezioni, impegno Usa contro le interferenze russe

19 ottobre 2024 a

Chsinau, 19 ott. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden ha investito risorse per contrastare i tentativi della Russia di influenzare le elezioni nazionali di domani in Moldova. Lo scrive Politico, spiegando che Mosca cerca di influenzare il futuro della nazione al confine con l'Ucraina, sia nella scelta del nuovo presidente che nel percorso verso l'adesione alla Ue. Lo ha fatto - ricorda il giornale americano - con campagne di disinformazione, attacchi informatici e pressioni riconducibili alla Russia. In risposta, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Nato hanno inviato consiglieri e condiviso informazioni sulle minacce e suggerimenti su come contrastare i tentativi di ottenere un esito favorevole al presidente russo Vladimir Putin.

Secondo il presidente dell'intelligence del Senato Usa Mark Warner, i tentativi russi non prendono di mira "soltanto le elezioni statunitensi, ma hanno compiuto uno sforzo concertato per influenzare i risultati delle elezioni dei principali partner degli Stati Uniti, utilizzando molte delle stesse tecniche e tattiche". La Moldova è a un bivio, deve decidere se entrare nell'orbita occidentale o spostarsi di più verso Mosca. Ma l'esito delle elezioni non determinerà solo il futuro della nazione, ma dimostrerà anche quanto lontano la Russia si spingerà per espandere la sua influenza in Europa oltre l'Ucraina e se le nazioni occidentali riusciranno a fermare questo sforzo.

La Moldova è tenuta sotto stretta osservazione dagli alleati occidentali, in quanto rappresenta un indicatore di come la Russia potrebbe tentare di interferire in altre elezioni in Europa per influenzare l'esito della guerra in Ucraina. Come negli Stati Uniti, gli sforzi per alterare il voto in Moldova sono in corso da mesi e non si sono placati nonostante gli sforzi degli alleati occidentali della Moldavia di chiedere conto a Mosca. "La Russia sta lavorando attivamente per indebolire le elezioni in Moldova e la sua integrazione europea", ha detto questa settimana ai giornalisti John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Cristina Gherasimov, vice primo ministro della Moldova e responsabile dell'integrazione dell'Ue, ha dichiarato giovedì a Politico che "stiamo assistendo al classico strumento ibrido che la Russia usa per influenzare le elezioni, ma la portata è davvero senza precedenti: vediamo attacchi ibridi alle istituzioni pubbliche responsabili di servizi essenziali come l'ufficio postale e l'aeroporto. Vediamo l'acquisto di voti. Vediamo l'uso di delegati locali e partiti politici corrotti: ricevono denaro per destabilizzare la situazione sul campo".

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti sta lavorando con il governo moldavo e il settore privato per offrire supporto, tra cui la condivisione di informazioni sulle minacce e il contrasto agli attacchi informatici alle organizzazioni critiche. Anche il Dipartimento di Stato ha fornito assistenza. Kirby ha accusato Mosca di aver stanziato "milioni di dollari" per sostenere i candidati preferiti alle elezioni presidenziali, in particolare incolpando Ilan Shor, un ex politico moldavo filo-russo, per aver sostenuto finanziariamente gli sforzi per pagare i moldavi affinché votassero contro la piena adesione all'Ue. Politico ha riferito la scorsa settimana che Shor ha contribuito a riciclare più di 15 milioni di dollari in fondi russi che sono stati utilizzati per pagare circa 130.000 moldavi solo a settembre per votare contro l'ingresso nella Ue.

Si stima che il paese abbia poco più di 2,4 milioni di residenti, il che significa che il numero di coloro che sono stati coinvolti è di circa il 5 percento della popolazione. Vassilis Ntousas, responsabile delle operazioni europee presso l'Alliance for Securing Democracy del German Marshall Fund, ha definito il numero "sbalorditivo" e che potrebbe essere addirittura sottostimato. "Quello che si vede ora in Moldavia è straordinario, è notevole", ha detto Ntousas riguardo gli sforzi di interferenza della Russia, quanto a "intensità, estensione, scala, diversità delle narrazioni, quantità di proxy e attori locali che sono disposti a essere amplificatori di quelle narrazioni".

In risposta agli sforzi della Russia, il governo moldavo ha bloccato più di una decina di account su Telegram collegati a Shor, così come ha fatto Meta. Tuttavia, questo non ha fermato il diluvio di disinformazione rivolto ai moldavi. Rennie Westcott, analista senior dell'intelligence presso Blackbird.AI, che monitora la disinformazione e gli sforzi di cattiva informazione online, ha affermato che la Russia ha utilizzato i canali Telegram per diffondere "narrazioni filo-russe", sforzi che sono aumentati questa settimana in vista delle elezioni del 20 ottobre. "C'è stata un'evoluzione per essere più strettamente allineati con le narrazioni più filo-russe, ed è una situazione in cui la maschera è tolta, il velo è caduto, c'è un chiaro sostegno alla Russia", ha detto Westcott in merito agli sviluppi più recenti legati alla Russia su quei canali Telegram.

Gli Stati Uniti e l'Ue hanno intensificato i loro sforzi di supporto negli ultimi giorni. Kirby ha affermato che l'amministrazione ha offerto assistenza informatica e tecnica alle agenzie governative moldave e ai gruppi del settore privato in merito alle elezioni. Shawn Powers, portavoce del Bureau of Cyberspace and Digital Policy del Dipartimento di Stato, ha affermato che l'agenzia "è in contatto quotidiano" con il governo moldavo sulla questione. Inoltre, nella tarda serata di giovedì, il Segretariato generale del Consiglio europeo ha diffuso un documento in cui rimprovera la Russia per i suoi tentativi di interferire in Moldavia, condannando formalmente "la persistente manipolazione delle informazioni estere da parte della Russia e l'interferenza nel tentativo di minare le elezioni democratiche".

Secondo la portavoce della Nato Peggy Beauplet, anche l'Alleanza Atlantica è coinvolta nel sostegno alla Moldova, in particolare attraverso l'iniziativa di rafforzamento delle capacità di difesa e sicurezza correlate , che per la Moldavia si concentra in particolar modo sul contrasto alla disinformazione rivolta ai civili del Paese. Ma anche se i partner della Moldova riuscissero a proteggere il voto di questo fine settimana, Mosca potrebbe avere un'altra possibilità di far pendere la bilancia l'anno prossimo, quando in Moldavia si terranno le elezioni parlamentari.