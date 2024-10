Liguria: Serracchiani, 'da Bucci crociata negazionista su presenza mafie'

19 ottobre 2024 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Far finta che le mafie non esistono significa lanciare un segnale che le mafie capiscono benissimo a tutte le latitudini. Ed ecco che il sindaco Bucci continua con la sua crociata negazionista sulla presenza delle mafie in Liguria, accertata invece da diverse inchieste, dallo scioglimento per mafia di alcune amministrazioni comunali. Della mafia Bucci dice 'non me ne frega niente' e questo vale tutto un programma politico". Lo afferma Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.

"In evidente difficoltà, tenta di svicolare dall'inchiesta ancora in piedi per voto di scambio, che vede coinvolto un autorevole rappresentante delle sue liste alle regionali, e per voto di scambio politico-mafioso. Bucci -conclude l'esponente Dem- si candida a continuare l'esperienza di governo di Toti reduce dal recente patteggiamento per corruzione e finanziamento illecito".