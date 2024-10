Giustizia: Pd, 'Nordio si dimetta'

19 ottobre 2024 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In un Paese democratico, la cui vita democratica e civile è regolata da una Costituzione - nella quale è limpidamente scolpito il principio della separazione dei poteri - un ministro della Giustizia che sferra un attacco così pesante alla magistratura e alla sua indipendenza non può rimanere al suo posto". Lo dichiarano Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd, Alfredo Bazoli, Federico Gianassi e Walter Verini, capigruppo Pd in commissione Giustizia di Senato e Camera e commissione Antimafia.

"Nordio è uno dei simboli più appariscenti del fallimento di questo governo. Le sue politiche per la giustizia e le sue enormi responsabilità sulla situazione delle carceri già ne consiglierebbero l'uscita. Ma l'attacco di questa mattina alla magistratura supera il segno e, calpestando lui -Guardasigilli! - i principi costituzionali, conferma la sua inadeguatezza e l' incompatibilità con quel ruolo", concludono i dem.