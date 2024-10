Giustizia: De Cristofaro (Avs), 'Nordio è inadeguato, si dimetta'

19 ottobre 2024 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "La grana Albania ha fatto saltare i nervi alla destra al governo. Per loro i giudici non si devono intromettere. Ormai siamo alla guerra tra esecutivo e magistratura. E non si salva nessuno, nemmeno il ministro della Giustizia Nordio. L'attacco alla magistratura e alla sua indipendenza fatto da Nordio è gravissimo". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

"Nordio - prosegue - dovrebbe sapere che la separazione dei poteri è uno dei cardini della nostra democrazia. Il governo governa mentre la magistratura giudica sul rispetto delle leggi, hanno funzioni separate. E questo per garantire il rispetto della legalità ed evitare eventuali distorsioni democratiche ed evitare abusi di potere". "Il Guardasigilli dovrebbe rispettare la Costituzione sulla quale ha giurato, invece di appellarsi alla volontà popolare. Chissà poi quale. Il ministro Nordio è inadeguato e si deve dimettere", conclude De Cristofaro.