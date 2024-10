C.sinistra: Bersani, 'campo largo definizione campestre, costruzione spetta a Pd, M5s e Avs'

19 ottobre 2024 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Io sono da sempre per chiamarla alleanza per le alternative. La cosa che bisogna fare, lo squillo di tromba, tocca a Pd, M5S e Avs. In un percorso è necessario che si apra un confronto nella società. Poi, quando si è sotto tutti insieme, in compagnia più larga di pezzi di società, e ce ne sono tanti disponibili, si trova un nome meno campestre. In corso d'opera si rifinisce, non si fa tutto in 48 ore. Io vedo che la situazione è la seguente, cioè che la società è un pochino più avanti. Sto parlando per quello che si è visto, rispetto al progetto politico. È necessario che il progetto politico si metta a tirare il carro". Lo dice Pier Luigi Bersani del Partito Democratico, ad Agorà Weekend su Rai Tre.

"Renzi, ritenendosi nel centrosinistra - aggiunge -, ha cercato di farsi largo aprendo un cuneo tra Pd e M5S. Il ricorso storico, di cui bisogna stupirsi, è che ci cascan tutti. Chi minimizza e chi drammatizza. Se deve partire l'alternativa, se dall'opposizione si deve passare alla costruzione, tocca ai tre partiti che hanno fatto coerentemente opposizione, cioè il Partito Democratico, il M5S e Alleanza Verdi e Sinistra. Per aprire un percorso nel paese, in modo partecipato". "Ci sarà tutto il tempo poi per i ravvedimenti operosi. Si parte coerenti e poi si arriva larghi, coinvolgendo tutto il paese", conclude Bersani.