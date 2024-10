Salute, 17 mln di italiane fanno conti con menopausa, on line portale dedicato

18 ottobre 2024 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 17 milioni le donne in menopausa e perimenopausa, una fase fisiologica che, in virtù dell'aumento dell'aspettativa di vita, può arrivare a coprire fino a un terzo dell'esistenza di una donna. Per supportarle, in questa delicata epoca della vita, nasce 'Menopausa, la guida' è un progetto ideato e prodotto da Studiomaker, casa di produzione audiovisiva indipendente specializzata nella divulgazione scientifica, con il patrocinio e la partnership di Federfarma e realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, attraverso un comitato scientifico guidato dal Giovanni Scambia, docente di Ostetricia e Ginecologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma e Direttore Scientifico, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma. L'iniziativa parte oggi, in occasione della Giornata della menopausa, che si celebra oggi 18.

Si tratta di una fase naturale della vita che a causa della riduzione degli estrogeni comporta un aumento dei fattori di rischio per alcune patologie. Per prevenire questi rischi, la menopausa va affrontata con consapevolezza e serenità confrontandosi con il proprio medico, adottando uno stile di vita sano e contrastando tabù e pregiudizi. Barriere culturali che il progetto 'Menopausa, la guida' intende abbattere con la diffusione di informazioni e conoscenze medico-scientifiche volte ad aumentare nelle donne la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi cambiamenti.

'Menopausa, la guida' è "uno strumento multimediale di formazione e informazione che ha l'obiettivo di supportare le donne durante questa lunga fase della vita, in quanto veicolo di conoscenza e sensibilizzazione contro la disinformazione e i pregiudizi", dichiara Laura Ricci, fondatrice di Studiomaker e ideatrice del progetto. A partire da oggi sul portale menopausalaguida.com saranno pubblicati i contenuti della Guida, clip di approfondimento realizzate con l'équipe medica del Policlinico Gemelli. La Guida sarà divulgata anche nelle oltre 19mila farmacie italiane, da farmacisti opportunamente formati.

"In farmacia ogni giorno entrano più di 4 milioni e mezzo di persone, di cui l'80% è donna. Il che significa che oltre 3 milioni di cittadine si rivolgono quotidianamente al farmacista. Anche il 75% delle persone che lavorano in farmacia è donna", ricorda Marco Cossolo, presidente di Federfarma. "In farmacia - conclude - le donne hanno un canale privilegiato di comunicazione e per questo motivo sentiamo ancora di più la responsabilità sociale di lavorare per individuare vie e strumenti adatti a migliorare la qualità della vita delle donne durante la menopausa".