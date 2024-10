04 ottobre 2024 a

(Adnkronos) - Le aziende guidate da Fabio Splendori, eXtolia, QuoJobis e Next Ridefiniscono il Mercato del Lavoro

Milano, 4 Ottobre 2024. In questo contesto in rapida evoluzione, dove la gestione delle risorse umane è sempre più cruciale per il successo aziendale, tre società italiane stanno tracciando un nuovo percorso verso l'innovazione: eXtolia srl, QuoJobis spa e Next spa.

Guidate dalla visione strategica di Fabio Splendori, queste aziende stanno ridefinendo le pratiche HR attraverso un approccio integrato che combina tecnologia avanzata, una profonda conoscenza del mercato e un impegno costante verso lo sviluppo delle competenze.

“L'obiettivo di Splendori è rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono il loro capitale umano, fornendo strumenti e soluzioni che siano davvero all'avanguardia,” afferma il responsabile delle risorse umane di un'importante multinazionale che collabora con Splendori. “La sinergia creata tra eXtolia, QuoJobis e Next permette di offrire un approccio a 360 gradi che abbraccia tutte le sfaccettature delle risorse umane.”

eXtolia è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per le risorse umane, specializzata nella digitalizzazione dei processi HR.

Con un team di esperti in tecnologia e risorse umane, eXtolia sviluppa piattaforme digitali che semplificano la gestione del personale, migliorano l'efficienza operativa e offrono una visione chiara e data-driven delle performance aziendali.

Nell'idea di Fabio Splendori, la tecnologia è il futuro delle risorse umane. “Con eXtolia, si è voluto dotare le aziende di strumenti digitali che non solo ottimizzano i processi, ma che permettono anche una gestione più strategica e proattiva del capitale umano”, afferma un cliente soddisfatto di aver scelto di collaborare con l'azienda di Splendori.

QuoJobis si distingue come una delle principali società di consulenza HR in Italia, con un focus sulla selezione del personale e sulla consulenza strategica per le risorse umane.

Con una rete capillare di filiali e un team di consulenti altamente qualificati, QuoJobis offre servizi personalizzati per aiutare le aziende a trovare i migliori talenti e a creare una cultura aziendale inclusiva e innovativa.

Come evidenziato più volte da Fabio Splendori, la selezione del personale è una delle componenti più critiche per il successo di qualsiasi azienda. In QuoJobis, si adotta un approccio scientifico alla selezione, utilizzando metodi di valutazione avanzati e tecniche di colloquio strutturato per assicurarsi che ogni candidato sia il giusto fit sia dal punto di vista delle competenze che dei valori aziendali.

Il concept che guida l'operato di QuoJobis è che il vero valore di un'azienda risieda nelle sue persone, ed è per questo che investono così tanto nella ricerca dei migliori talenti.

Next è specializzata nella formazione e nello sviluppo delle competenze, offrendo una vasta gamma di programmi formativi progettati per soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Con un'attenzione particolare alla formazione digitale e all'apprendimento continuo, Next aiuta le aziende a mantenere un vantaggio competitivo sviluppando le competenze dei loro dipendenti.

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente, e le aziende devono essere pronte ad adattarsi. “Next, si concentra sul fornire percorsi di formazione che preparino i dipendenti alle sfide future, migliorando non solo le loro competenze tecniche, ma anche le loro capacità di leadership e la loro intelligenza emotiva. Investire nella formazione è essenziale per costruire una forza lavoro resiliente e adattabile”, commenta un'azienda 100% italiana che ha deciso di puntare sulla crescita interna del suo personale scegliendo le soluzioni consigliate da Fabio Splendori.

La collaborazione tra eXtolia, QuoJobis e Next rappresenta un modello innovativo di integrazione nel settore delle risorse umane.

Ogni azienda contribuisce con la propria esperienza e specializzazione, creando un ecosistema completo che supporta le aziende in ogni fase della gestione del personale, dalla selezione alla formazione continua, fino alla gestione strategica.

Le soluzioni offerte da Fabio Splendori con eXtolia, QuoJobis e Next non solo migliorano l'efficienza operativa e la gestione del personale, ma hanno anche un impatto significativo sulla competitività aziendale.

