Alimenti: Gb, da ottobre 2025 vietati spot junk food in Tv fino alle 21

13 settembre 2024 a

a

a

Londra, 13 set. (Adnkronos Salute) - Il governo britannico ha confermato che a partire dal primo ottobre del 2025 entrerà in vigore il divieto di trasmettere in Tv prima delle 21 pubblicità sul junk food, il cibo spazzatura. Il provvedimento, volto a contrastare l'obesità infantile, sarà accompagnato dal divieto assoluto di spot online a pagamento di cibi non salutari, riporta la Bbc.

La battaglia salutista nel Paese era stata iniziata dai conservatori, ricorda l'emittente, che si erano impegnati con Boris Johnson primo ministro ad attuare il divieto nel 2021. L'entrata in vigore del provvedimento era poi stata rinviata per dare più tempo al settore per prepararsi. Il ministro della Salute, Andrew Gwynne, ha affermato che confermare la portata delle restrizioni e la data in cui sanno attuate ha fornito chiarezza alle aziende.

Il governo ha voluto "affrontare il problema di petto" e "senza ulteriori indugi", ha aggiunto il ministro, secondo qui "queste restrizioni aiuteranno a proteggere i bambini dall'esposizione a pubblicità di cibi e bevande meno sani che, come è dimostrato, influenzano le loro preferenze alimentari fin dalla tenera età". La Royal Society for Public Health ha apprezzato il provvedimento del governo laburista, definendolo "un passo positivo".