Zullo (Fdi): "Interrogazione a ministero Salute su terapia per colangite biliare primitiva"

10 settembre 2024 a

a

a

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) - "Con la mia coscienza e sensibilità di medico sono vicino ai pazienti con colangite biliare primitiva (Cbp), malattia rara del fegato, per i quali rischia di non essere più disponibile in Italia e in tutta Europa l'acido obeticolico. Parliamo di una possibilità terapeutica che oggi viene meno sulla base di uno studio clinico da molti criticato per una serie di bias che non lo rendono credibile. Per questo motivo ho presentato una interrogazione in Senato al ministero della Salute". Lo ha detto il senatore Ignazio Zullo (Fratelli d'Italia), membro della X Commissione del Senato della Repubblica, intervenendo questa mattina a Roma - a ridosso della Giornata mondiale di sensibilizzazione Cbp, che si è celebrata l'8 settembre - in un incontro con la stampa organizzato da Omar, Osservatorio malattie rare, in collaborazione con Amaf Aps Ets - Associazione malattie autoimmuni del fegato e Associazione EpaC Ets e con il contributo non condizionante di Advanz Pharma.

Obiettivo dell'interrogazione "è capire se si può attivare quell'articolo normativo che permette almeno di far continuare la cura con l'acido obeticolico nei soggetti che sono già in trattamento - ha spiegato Zullo - e in attesa che si possa arrivare a una revisione e a una riformulazione dello studio che ha comportato questa fuoriuscita di pazienti che stavano meglio con il farmaco e che temono di essere nel ramo placebo".

L'auspicio "è che questa interrogazione dia un esito positivo e che i pazienti con Cbp possano continuare il trattamento perché gli effetti nefasti di questa patologia", tra cui cirrosi e insufficienza epatica, "non ce li possiamo permettere né per motivi di salute né per costi che poi dobbiamo sostenere come Servizio sanitario nazionale. Sono comunque accanto a voi" non solo pazienti "per condurre e portare avanti questa battaglia", ha concluso.