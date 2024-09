Salute, al Gemelli Roma al via mese prevenzione patologie cavo orale ragazzi

09 settembre 2024 a

Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Al ritorno dalle vacanze, ricominciano anche i compiti per i genitori, non solo per le incombenze da rientro a scuola. L'estate è una pausa di leggerezza in cui talvolta si trascura la salute orale, ma è anche un particolare momento di crescita. Per questo, è fondamentale pianificare una visita di controllo preventiva dal dentista per i bambini e i ragazzi in settembre: un mese che Gemelli Dental Center, parte del Gruppo Denti e Salute, dedica alla prevenzione per i più piccoli.

Tra le patologie dentali più comuni nei bambini, la carie, derivante dall'accumulo di placca e dall'abitudine di bere bibite zuccherate, la malocclusione (quando denti superiori e inferiori non si allineano), difetto che con il tempo può tradursi in problemi estetici e in masticazione incongrua, l'accumulo di placca e le gengiviti, ma anche l'erosione dello smalto, spesso associata all'eccessivo consumo di bibite gassate.

"Durante l'estate, il maggiore consumo di cibi dolci, l'assunzione di bibite gassate e magari la riduzione dell'igiene orale, dovuti alle lunghe giornate trascorse fuori casa o alle molte distrazioni delle vacanze, possono portare a un incremento delle carie dei denti da latte e dei denti permanenti. Lo sviluppo di questa patologia - spiega Roberto Weinstein, direttore scientifico del Gruppo Denti e Salute - è irreversibile e continua nel tempo, conducendo alla progressiva distruzione del dente. Solo una visita dentistica potrà intercettare le carie quando sono ancora molto piccole. Intervenendo precocemente, si può porre rimedio in breve tempo, restaurando il dente interessato". Ma non parliamo soltanto di carie. "Durante l'estate continuano i processi di crescita corporea, che riguardano anche le ossa mascellari. Talvolta - fa notare Weinstein - il loro sviluppo non è armonioso, di conseguenza il sorriso e la masticazione non sono ottimali. Nel caso di questi problemi dello sviluppo, bisogna intervenire il più precocemente possibile per correggere i difetti ed indirizzare correttamente la crescita".

Tra le novità proposte - riporta una nota - un allineatore trasparente progettato con funzionalità appositamente studiate per i più giovani, che riesce a trattare un'ampia gamma di malocclusioni durante l'espansione delle arcate dentali o disallineamenti ed è l'unico dispositivo medico che cresce insieme ai pazienti più giovani, cambiando il loro sorriso attraverso un processo preciso e comodo. Inoltre, proprio dall'autunno 2024 nel centro odontoiatrico verranno lanciati gli allineatori trasparenti caratterizzati da faccine o simboli dedicati ai più piccoli per rendere più simpatico l'utilizzo dell'allineatore.

L'Oms ha dichiarato il 2024 anno della prevenzione, con un invito a riflettere sull'importanza del passaggio di paradigma dalla cura al prendersi cura, 'from Cure to Care'. Negli ultimi anni si è assistito a un calo del numero di bambini e adolescenti tra 3 e 14 anni sottoposti a visite odontoiatriche - riferisce la nota - Questo trend negativo ha comportato lo sviluppo di diverse patologie. Secondo quanto riportato dall'Istituto superiore di sanità sulla base dell'ultimo rapporto Istat, il 76% dei bambini fino ai 5 anni non è mai stato sottoposto a una visita odontoiatrica. Una ricerca pubblicata su Scientific Report sull'incidenza della carie nei ragazzi di 12 anni, inoltre, ha rivelato come su questo fronte l'Italia retroceda rispetto ad altri Paesi europei, migliorati negli ultimi anni grazie a politiche di prevenzione efficaci.

In assenza di visite o di una diagnosi precoce, i ragazzi si recano dal dentista per la prima volta da adolescenti o da giovani adulti, ma in questa fase si ritrovano a dover gestire patologie che avrebbero potuto essere prevenute e trattate in precedenza in modo meno invasivo. In questo scenario, il centro odontoiatrico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs propone un mese rivolto alla prevenzione per i più giovani, con giornate dedicate ai ragazzi presso i propri ambulatori. È possibile effettuare la prenotazione al numero di telefono 06 30156700. Maggiori informazioni al link: https://privato.policlinicogemelli.it/gemelli-dental-center/