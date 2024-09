Università UniCamillus arriva in Sicilia, da ottobre corso di Medicina a Cefalù

06 settembre 2024 a

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - L'Università Medica Internazionale UniCamillus ha ricevuto il via libera del ministero dell'Università e della Ricerca per l'accreditamento di un Corso di laurea in Medicina e chirurgia in Sicilia, dopo la proposta di accreditamento da parte dell'Anvur. E' la terza sede aperta dall'ateneo dopo Roma e Venezia. Grazie alla collaborazione tra UniCamillus e Fondazione Giglio - riporta una nota - il nuovo corso di laurea parte a ottobre a Cefalù.

Sono 80 i posti disponibili già da quest'anno. La scadenza per l'iscrizione al test d'ingresso è il 23 settembre. La prova si terrà il 27 settembre. I bandi di ammissione e tutte le altre informazioni relative al corso stesso, alle modalità di partecipazione al test, nonché alla successiva pubblicazione dei risultati, sono consultabili online sul sito ufficiale dell'ateneo ( www.unicamillus.org ). Le lezioni, in lingua italiana, si terranno all'interno della struttura dell'Ospedale Giglio.