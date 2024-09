Governo: Cdm alle 17 e 30, a odg ddl carburanti

04 settembre 2024 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, mercoledì 4 settembre 2024, alle ore 17.30 a Palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: schema di disegno di legge per "Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma (Presidenza)"; schema di disegno di legge per "disposizioni per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete (Imprese e made in Italy)".

Inoltre, schema di decreto legislativo su "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 - Esame preliminare (Affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - economia e finanze)"; schema di decreto legislativo su "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili - Esame preliminare (Affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - economia e finanze)".

Ed ancora, schema di decreto legislativo su "disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Esame definitivo (Affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - giustizia)"; schema di decreto legislativo su "attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - Esame definitivo (Affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - ambiente e sicurezza energetica)"; leggi regionali; varie ed eventuali.