Entertainment e servizi a valore aggiunto:a Milano Cadorna apre il primo temporary shop di PlanetPay365, a cura di Prs Mediagroup e Media One

(Adnkronos) - Dal 2 al 15 settembre, apre nella stazione dei treni milanese il pop up store della piattaforma di pagamento per offrire una vasta gamma di servizi a valore aggiunto. L' iniziativa sarà supportata dalla domination digitale di maxi-impianti led ad alta risoluzione per un forte impatto visivo sui passeggeri della stazione

Milano, 4 settembre 2024 – Biglietti per eventi sportivi e concerti, Gift Card, ricariche telefoniche e pagamento bollettini. Sono alcuni dei servizi che PlanetPay365 – la digital platform targata Planet Entertainment – offre nel nuovo temporary shop della stazione ferroviaria di Milano Cadorna, uno dei nodi nevralgici del trasporto pubblico milanese e italiano, appartenente al patrimonio esclusivo di Mediaone, leader nel mondo della dooh/ooh con oltre 600 stazioni e 5 mila impianti.

Dal 2 al 15 settembre, Il primo temporary shop targato PlanetPay365 mette a disposizione di tutti i viaggiatori una vasta gamma di servizi utili alle loro necessità quotidiane: attraverso un terminale di ultima generazione, oltre ai servizi a valore aggiunto, è possibile acquistare in pochi e semplici passi i biglietti per tutti gli spettacoli ed eventi disponibili su TicketOne ed effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

La stazione ferroviaria di Milano Cadorna, con il suo flusso costante di pendolari e turisti, rappresenta per PlanetPay365 una location strategica per potenziare la propria presenza e raggiungere un pubblico vasto e diversificato. Grazie alla sinergia con la concessionaria Prs Mediagroup, viene infatti proposto un innovativo modello di interazione multimediale e coinvolgente tra brand e pubblico, con un bacino di 130 milioni di pedoni annuali che transitano nell'area e con oltre 40 milioni che dedicano attenzione ai messaggi promozionali. Fiore all'occhiello della Media Experience, è il Digital Wall di 60mq che funge da porta di accesso dell'innovativo shop, grazie al suo posizionamento strategico e all'attrattività dei contenuti multimediali proposti.

A supporto dell'iniziativa, inoltre, dal 24 agosto e fino al 15 settembre, è attiva una capillare campagna pubblicitaria all'interno della stazione, che grazie all'utilizzo di una serie di touchpoint d'impatto e interattivi, come Ledwall e Maxischermi digitali brandizzati, consente di offrire un'esperienza ibrida in cui advertisement e retail si incontrano, al fine di promuovere l'offerta di PlanetPay365 e incentivare il Walk In nel nuovo temporary shop.

L'apertura del temporary shop rappresenta un importante passo avanti per PlanetPay365, che conferma l'attenzione alle esigenze dei propri clienti con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più all'avanguardia, efficiente e personalizzato.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.