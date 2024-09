Balneari: Avs, 'dati InfoCamere chiari, proroghe vergognose'

04 settembre 2024 a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "I dati elaborati in esclusiva da InfoCamere sui bilanci degli stabilimenti balneari fotografano una realtà in cui, in media, il fatturato ammonta a 405.762 euro l'anno, i costi di produzione a 381.005 euro, l'utile ante imposte a 26.035 euro per un utile netto di poco più di 10mila euro annui. In pratica vivono come società senza controlli e pagano concessioni come no Profit. Non si direbbe dai prezzi degli ombrelloni e dei lettini. Il Governo Meloni è senza vergogna. Invece di chiedere di più a chi ha di più: chiede voti in cambio di proroghe”. Così il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi.