Università: UniCamillus, dettagli per test ammissione ai corsi di Medicina

02 settembre 2024 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Sono in scadenza i bandi dell' Università UniCamillus per iscriversi ai test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Professioni sanitarie.

Tutti i Corsi di laurea sono a numero chiuso e per accedere è necessario partecipare al test di ammissione. In particolare - informa l'ateneo - per il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia sono attive 3 sedi: Roma, in lingua inglese, con 210 posti disponibili per chi partecipa al prossimo test; Venezia, attivo dalle 2023 presso l'Irccs San Camillo del Lido di Venezia, in lingua italiana, ha 48 posti disponibili e, infine, Cefalù, ultimo arrivato, ma solo in ordine cronologico, con corsi in lingua italiana presso il prestigioso ospedale della Fondazione Giglio, con 80 posti. L'università UniCamillus offre la possibilità di iscriversi ai test di ammissione per tutte le 3 sedi - prove d'esame in orari differenti - pagando la quota di partecipazione una sola volta. La scadenza delle iscrizioni è fissata il 23 settembre 2024 alle ore 13:00.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, della durata di 6 anni, è erogato nella sede romana dell'Ateneo, in lingua italiana. I posti disponibili partecipando al prossimo test sono 28. Anche in questo caso le iscrizioni sono aperte fino al 23 settembre 2024 alle ore 13:00. Sono invece 5 i percorsi accademici triennali in Professioni sanitarie: tre in lingua inglese e due in lingua italiana. Nel dettaglio, i corsi in lingua inglese sono previsti per Infermieristica (19 posti), Fisioterapia (32 posti) e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (16 posti). I percorsi accademici in italiano sono Ostetricia (48 posti) e Tecniche di laboratorio biomedico (65 posti). La scadenza per l'iscrizione ai test di tutti i corsi di laurea per le Professioni sanitarie è prevista per il 16 settembre 2024 alle ore 13:00. La quota di partecipazione al test per più corsi di laurea nella stessa lingua si paga una sola volta. Tuttavia, è possibile anche partecipare ad entrambi i bandi pagando la quota due volte, in quanto il test è previsto in orari differenti.

Per le prove di selezione di tutti i corsi di laurea menzionati sarà utilizzata una modalità telematica: il test si potrà sostenere direttamente dal proprio domicilio. Il test consta di 60 domande a risposta multipla. Il tempo a disposizione è pari a 60 minuti. Le date dei test sono: 27 settembre per Medicina e chirurgia (tutte le sedi); 26 settembre per Odontoiatria e protesi dentaria e 20 settembre per Professioni sanitarie (in inglese e in italiano). Ai test di ammissione ci si iscrive per via telematica. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di UniCamillus alla pagina dei bandi aperti: unicamillus.org/it/i-nuovi-bandi /, inviare una mail [email protected] o telefonando al numero 06 40 06 40.