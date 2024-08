Festa Antica pizza cilentana, record di partecipazione e utilizzo di prodotti tipici

13 agosto 2024 a

a

a

Salerno, 13 ago. (Labitalia) - La diciottesima edizione della Festa dell'Antica pizza cilentana a Giungano (Salerno) si è conclusa con un trionfo straordinario, trasformando l'intero paese in un vivace scenario di tradizione, folklore e gioia collettiva. Questa edizione ha stabilito nuovi record di partecipazione e di utilizzo di prodotti tipici cilentani, sottolineando il forte legame con il territorio e il suo valore culturale. Grande entusiasmo ha suscitato anche la consegna del Premio Giungano Cilentum 2024.

Durante l'evento, Giungano è stato invaso da circa 48.000 visitatori che hanno potuto gustare più di 30.000 pizze sfornate e 10.000 fritte, accompagnate da 10 quintali di pasta fresca tra lagane e fusilli. L'evento ha inoltre valorizzato i prodotti locali, con un consumo di circa un quintale e mezzo di cacioricotta di capra del Cilento e oltre 8 quintali di pomodori cilentani. 20 sono i quintali di vino e uguale di birra e anche il senza glutine ha lasciato un segno: 2400 tranci venduti. Questi numeri impressionanti dimostrano l'importanza della festa non solo come evento in sé, ma anche come veicolo di promozione e sviluppo economico per il territorio.

Questa edizione, che ha visto una partecipazione senza precedenti, ha lasciato un segno profondo, rafforzando l'impegno e la dedizione degli organizzatori Giuseppe Coppola e Pietro Manganelli. L'inaugurazione ufficiale è stata un momento emozionante, che ha visto la presenza dell'amministrazione comunale, giornalisti e figure di rilievo nel panorama imprenditoriale nazionale.

“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti quest'anno - dichiarano gli organizzatori Coppola e Manganelli - questa è la diciottesima edizione della festa, un traguardo che segna la maturità dell'evento. Ogni anno ci emozioniamo come fosse il primo, e il record di presenze di quest'anno conferma che Giungano sta diventando sempre più un punto di riferimento attrattivo. La festa non è solo merito nostro, ma di una squadra affiatata che lavora con passione per il successo dell'evento. Un grazie speciale va alla direzione artistica di Michele Pecora, all'amministrazione comunale e a tutte le aziende che ci supportano”.

Uno dei momenti più attesi è stata la consegna del Premio Giungano Cilentum 2024, che ha visto riconoscimenti a personalità e aziende che contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione del territorio cilentano.

Tra i premiati: Luciano Pignataro, Vincenzo Capuano, Luigi Maffini, Aldo Olivieri, Azienda Agrioil e Santomiele. Il filo conduttore che ha legato tutti i premiati è l'impegno di portare il valore cilentano e il Cilento nel mondo. Importante è stato il programma musicale che il direttore artistico Michele Pecora insieme a Melissa Di Matteo, coordinatrice e presentatrice della kermesse, hanno realizzato. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di una nuova edizione che continuerà a celebrare la cultura e la gastronomia cilentana con la stessa passione e impegno. L'evento è sostenuto dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dal Comune di Giungano, Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento.