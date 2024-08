Sui social acqua di mare per cucinare pasta, Bassetti: "Stupido e rischioso"

08 agosto 2024 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - Continua su Instagram e TikTok la moda di preparare quando si è in barca pietanze usando l'acqua di mare, video che avevano già scatenato polemiche la scorsa estate. "Prendere l'acqua a poppa di una barca - dove c'è il carburante, le pompe di sentina che presentano olio e altri materiali, ma ci sono anche gli scarichi della barca con le deiezioni - per cucinare la pasta è una stupidaggine. Poi non vi dovete stupire se abbiamo problemi di vario tipo, io mi stupisco come ogni estate ci sia gente che scherza veramente con la propria salute", commenta su Instagram l'infettivologo Matteo Bassetti.