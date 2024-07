Tumori, Jervis (Daiichi Sankyo Italia): "Sosteniamo le donne con medicina preventiva"

22 luglio 2024 a

Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "Siamo molto felici e orgogliosi di supportare questo evento. E' un'iniziativa che mi è molto cara, queste donne sono di grande ispirazione per tutti. Per noi è una fantastica opportunità di lavorare a fianco delle associazioni pazienti e delle società scientifiche perché non siamo solo un'azienda farmaceutica innovativa, ma ci impegniamo davvero a supportare i pazienti oltre che con terapie farmacologiche, attraverso programmi educativi e di medicina preventiva di alta qualità". Lo ha detto Joanne Jervis, managing director di Daiichi Sankyo Italia, partecipando alla tappa di Roma, al laghetto dell'Eur, del CardioBreast Dragon Boat Festival, l'iniziativa promosso dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) in collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato dell'azienda farmaceutica, che coniuga sport e sensibilizzazione sulla prevenzione cardio-oncologia.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, grazie all'entusiasmo delle Breast Cancer Paddlers (le pagaiatrici in rosa), vede squadre di donne operate di tumore al seno sfidarsi in una gara amichevole tra squadre di Dragon Boat femminili. Durante l'evento - che farà tappa in altre 3 regioni italiane, Piemonte (Torino), Toscana (Firenze) e Sicilia (Palermo) - per gli spettatori sono disponibili screening cardiovascolari nel camper dell'Inrc e del materiale informativo realizzato in partnership con le associazioni pazienti che sostengono il progetto: Fondazione italiana per il cuore (Fipc), Coordinamento nazionale associazioni del cuore (Conacuore), Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (Alice), Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), Associazione nazionale donne operate al seno (Andos), Europa donna e Onco beauty onlus.