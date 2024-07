Scuola, al via congresso nazionale Anief

19 luglio 2024 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In arrivo il IV congresso nazionale Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) per il rinnovo delle cariche statutarie e un bilancio sulla attività sindacale svolta e da svolgere. Sabato 20 e domenica 21 luglio più di 500 delegati, osservatori, ospiti si alterneranno per seguire i lavori in presenza con Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief uscente, insieme a politici, rettori, direttori nella giornata dedicata alla IA.

Lunedì 22 luglio sarà presente il presidente del tribunale di Napoli, esperti giuristi e l'Avvocatura Anief per parlare dei diritti europei del personale scolastico, universitario, Afam e della ricerca italiano.

L'ultimo giorno dei lavori del congresso nazionale, il 23 luglio, si chiude con una giornata formativa per i dirigenti sindacali della segreteria nazionale del giovane sindacato rappresentativo.