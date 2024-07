Claudio Acquista, imprese e consulenza: “Certificazioni fondamentali per l'efficienza aziendale. Ma oggi serve anche formazione sulla privacy”

16 luglio 2024 a

(Adnkronos) - Il Data Protection Officer e consulente in qualità ambiente e sicurezza, spiega l'importanza di rivolgersi ad esperti specializzati: “Dalle normative ISO alla protezione dei dati, è cruciale l'organizzazione in azienda di ogni aspetto”

Bari,16/07/2024 La consulenza nel mondo dell'impresa è oggi più che mai una necessità sotto diversi punti di vista. Dalla contabilità ai contratti di lavoro con i dipendenti, fino al rispetto delle normative, i professionisti assistono gli imprenditori nella gestione di ogni aspetto dell'azienda, orientando i loro interventi all'efficienza produttiva.

Un'efficienza che soprattutto oggi passa attraverso la capacità organizzativa di qualsiasi realtà che voglia essere all'altezza di un mercato nel quale è sempre più complesso emergere e distinguersi, come spiega Claudio Acquista, Data Protection Officer e consulente per i sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza da oltre vent'anni:

«Negli ultimi anni le normative sono diventate molto specifiche e complesse, il tutto però con l'obiettivo di fornire alle imprese strumenti in grado di migliorare sotto ogni aspetto, sia che si tratti della salute e sicurezza dei lavoratori, sia riguardo all'impatto che la stessa azienda può avere sull'ambiente».

Aspetti racchiusi nelle normative ISO, ambito in cui la consulenza è fondamentale.

«In tema di qualità, ad esempio – prosegue Acquista – ottenere la certificazione ISO 9001 significa per un'azienda aver raggiunto degli standard di eccellenza a livello di gestione interna dei processi».

Alzare i livelli di produttività, organizzare al meglio il lavoro dei dipendenti, pianificarne ruoli e responsabilità. Ma quali sono gli step per raggiungere livelli di eccellenza?

«Si tratta di step molto complessi. Non è un caso se gli imprenditori si rivolgono a consulenti specializzati, i quali studiano ogni singola realtà aziendale per tirar fuori soluzioni calibrate su ciascun caso. Ogni impresa ha una sua natura, non esistono formule valide per tutti. L'efficienza si raggiunge con pianificazioni organizzative peculiari».

Peculiarità che si riscontrano anche nei settori di ambiente e sicurezza:

«Qui rientriamo nel delicato campo delle conformità normative, con obblighi che un imprenditore non può derogare. Si pensi all'obbligo della formazione dei dipendenti su salute e sicurezza, che nell'ottica aziendale significa, in molti casi, rallentare le attività. Da questo punto di vista, compito del consulente è anche quello di organizzare un calendario di appuntamenti per la formazione compatibile con la produttività. Per quanto riguarda il rapporto con l'imprenditore, infine, è importante anche informare il cliente su agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili in caso di ottenimento di “certificazioni ambiente e sicurezza”, secondo le norme ISO 14001 e ISO 45001 e rispetto delle normative».

Un compito complesso, che consulenti come Acquista portano avanti con professionalità e attenzione a ogni tipo di dettaglio, in un mondo che, alla luce dell'innovazione tecnologica e digitale, richiede la gestione di un altro aspetto fondamentale, quello dei dati:

«Credo che in questo settore consulenza e formazione siano ancor più necessarie – spiega sempre Acquista – L'Unione Europea, con il Regolamento EU n. 679/2016 (G.D.P.R.), sta facendo un lavoro enorme sulla privacy ed è necessario accelerare nelle imprese un processo di divulgazione delle normative sulla protezione dei dati per evitare sanzioni pesanti».

Non è un caso se nella Sanità e per le aziende che trattano dati su larga scala, la figura del Data Protection Officer sia obbligatoria:

«Una clinica privata gestisce dati sensibili che, se divulgati o trafugati, possono causare danni significativi. Un ente esterno che entri in possesso della cartella clinica di una persona può influenzare la concessione di un mutuo o di un'assicurazione. Per questo il DPO assicura che le infrastrutture tecnologiche abbiano adeguati livelli di protezione e il personale, incaricato dei trattamenti dati, sia formato in modo opportuno. Questo a tutela di tutti, siano essi semplici cittadini, dipendenti o imprenditori».

