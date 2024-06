Specialingranaggi, componenti per trasmissioni meccaniche on demand

19 giugno 2024 a

(Adnkronos) - Specialingranaggi è la realtà trevigiana leader nella produzione e vendita di componenti per trasmissioni meccaniche su disegno.

Ponzano Veneto (TV) 19 giugno 2024. “A differenza dei nostri competitor, che o producono, o importano, noi abbiamo una doppia anima: ci occupiamo, a 360 gradi, sia della produzione che dell' importazione di ingranaggi, pulegge, coppie coniche, pignoni per catena, cremagliere e ralle” – spiega il CEO Filippo Morello.

L'azienda affonda le radici negli anni '80, “quando operavamo come agenti nella zona triveneto per due grosse realtà del settore”. Volendo rispondere alla necessità della clientela di avere un prodotto fuori standard, dagli anni 2000 Specialingranaggi si occupa di componenti “a disegno”.

Un po' alla volta: gestendo prima terzisti esterni e poi verticalizzando sempre più la produzione, con l' integrazione di macchinari nuovi d' avanguardia. Parallelamente, lo sviluppo del canale dell' importazione, per far fronte anche alle esigenze delle aziende più strutturate con necessità di pianificazione.

I nostri articoli possono essere realizzati in qualsiasi tipo di materiale. Con un parco macchine CNC di ultima generazione, ci distinguiamo per la produzione in serie di componenti meccanici a disegno, rispondenti alle specifiche richieste dei nostri clienti. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli, eseguiti dal nostro reparto qualità supportato dalla certificazione ISO 9001. Qui, utilizziamo sistemi di misurazione automatizzati ad alta precisione, per garantire la conformità ai più elevati standard di precisione, Non solo. Ci occupiamo anche, di tutti i processi in outsourcing, trattamenti termici, superficiali e rettifiche sugl' ingranaggi.

I settori industriali di riferimento sono trasversali, dal packaging, all' agricolo / alimentare, dall' automazione al settore navale, dal tessile a quello meccanico e manufatturiero; con un occhio di riguardo a realtà strutturate di dimensioni medio grandi.

Per quanto riguarda poi l' importazione, altro fiore all' occhiello aziendale, “il nostro sistema di gestione e programmazione ci consente di avere tempi certi (in generale, i prodotti sono a nostra disposizione dopo 5/6 mesi dall' ordine) e costi ridotti. Così, da poter soddisfare le esigenze di coloro che hanno necessità di programmazione.

Quindi, Specialingranaggi si occupa, on demand, di tutte le operazioni relative all'importazione dalla Cina, “dove gestiamo con il nostro personale in loco, qualsiasi problematica dei fornitori , ma anche di logistica, gestione scorte e qualità, poiché tutti gli articoli rispondono a un doppio controllo Cina / Italia a garanzia dei migliori prodotti.

Non solo. Il cliente può contare su di noi anche per tutta la fase di trasporto/ sdoganamento fino alla consegna finale, tenendo sotto controllo tutti i processi. Questo anche perché la nostra produzione interna è in grado di sopperire in breve tempo a eventuali ritardi o problematiche!”

Oggi, con 35 dipendenti e ricavi per circa 9 – 10 milioni , “il nostro mercato di riferimento è principalmente l' Italia, ma abbiamo inserito in organico la figura dell' export manager con l' obbiettivo di portare l' attuale 20% di export al 40.

Forti del nostro know how e dell' esperienza consolidata che ci caratterizza, attualmente, sviluppiamo circa 22700 articoli all' anno ed esportiamo in 18 paesi nel mondo.

Gli obiettivi futuri? “Sicuramente la costruzione di una nuova sede aziendale che sorgerà, indicativamente a inizio 2025, su un area di 8000 mq. Triplicando gli spazi a nostra disposizione, l' area centralizzerà e accoglierà la parte produttiva e quella logistica, dato che quest' ultima è oggi gestita in parte esternamente.

Con un occhio di riguardo al tema della sostenibilità ambientale e del necessario benessere dei dipendenti, l' auspicio è sicuramente quello di crescere e di posizionarci sempre meglio al passo coi tempi e con la concorrenza!”

www.specialingranaggi.com

Mail: [email protected]

Tel. +39 0422 967586