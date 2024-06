Confindustria Lombardia Giovani, 26 giugno il 'Main regional summit 2024'

13 giugno 2024 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Giovedì 26 giugno i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia organizzano la terza edizione del 'Main Regional Summit 2024', rinnovando l'appuntamento annuale di confronto con istituzioni, aziende e protagonisti del territorio lombardo. Al centro del Summit 2024, che quest'anno si terrà nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Mantova, il rapporto tra le nuove generazioni e il mondo imprenditoriale: tema attorno al quale si svilupperà la relazione del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Jacopo Moschini, in apertura del convegno, e che sarà il filo conduttore dei dibattiti.

In particolare, nel corso delle tavole rotonde, moderate dalla giornalista e conduttrice di Mediaset Stefania Scordio, si parlerà di come la politica può supportare la crescita dei giovani, come comunicare con le nuove generazioni, degli strumenti a disposizione per fare innovazione e di come attrarre e trattenere in azienda i talenti con un particolare focus sul ruolo dell'associazionismo.

Per approfondire le opportunità e i cambiamenti che le sfide contemporanee impongono anche a Confindustria, è previsto un confronto tra il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Jacopo Moschini, e la collega e Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Maria Anghileri, moderati dal conduttore di Radio Deejay Gianluca Gazzoli.

Nel corso del Summit sarà inoltre presentato il progetto di UniversityBox ‘Meet your future' nato per avvicinare e agevolare partnership tra imprese e i giovani talenti lombardi, e nel corso dell'evento sarà effettuata una survey tra i partecipanti con l'obiettivo tastare il polso sulla percezione e la conoscenza che hanno i giovani del mondo imprenditoriale e del mercato del lavoro.

Intervengono al Summit: Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova, Gurkan Yildirim, Presidente Yes for Europe, Simona Tironi, Assessore Istruzione Formazione Lavoro Regione Lombardia, Bianca Arrighini, ceo & co-founder Factanza Media, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia, Marco Maillaro, Manager Area Nord e Sardegna Telematica Italia Srl, Giovanni Schiaffino, head of team Imprenditori Banca Investis S.p.A., Rachele Grassini, Presidente Politics Hub, Vittorio Marenghi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Mantova, Federico Chiarini, Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda, Emiliano Novelli, ceo Universitybox, Giangiacomo Corno, Managing Director Triboo, Matteo Lucchi, ceo Eumetra e Barbara Cimmino, Vicepresidente per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti Confindustria,

L'evento si terrà presso Atrio degli Arcieri, Palazzo Ducale di Mantova, Piazza Lega Lombarda 2, a partire dalle ore 14:30.