Gualtieri: "Acqua è risorsa e stiamo facendo grandi investimenti, impegno trasversale"

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "E' un risorsa che deve essere rispettata e utilizzata con criterio e capacità di visione. Per questo, lavorare sull'acqua per noi è una delle priorità e il nostro impegno è trasversale. D'altronde Roma è città dell'acqua con le sue 5mila fontanelle e un sistema idrico sotterraneo senza eguali nel mondo ed è anche una grande città agricola". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso all'evento ‘Water Management nell'agroindustria' alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Stiamo facendo grandi investimenti sull'acqua, parliamo di alcuni miliardi. Il nostro investimento pro capite è superiore rispetto a quello della media europea: 110 euro per abitante contro i 100 euro pro capite in Europa". Diverse le strategie di Roma Capitale messe in campo per la sicurezza, tra cui, ha spiegato il sindaco, l'obiettivo primario di ridurre le perdite della rete idrica, insieme alla riduzione del rischio idrogeologico. Si procede, inoltre, alla "raccolta e riutilizzo delle acque piovane, l'utilizzo dei pozzi e il recupero dell'acqua dei depuratori".