Scrittori del futuro? In formazione all'accademia online di scrittura creativa di Michele Renzullo

(Adnkronos) - Milano, 05/06/2024 - Scrivere è una passione che, se coltivata con i giusti strumenti, può portare a grandi soddisfazioni. Spesso non è sufficiente avere buona fantasia e molta voglia di raccontare, ma serve trovare la strada migliore che conduca verso la creazione di un'idea originale e ben costruita, che trasformi il talento in un progetto vendibile, che risulti interessante ad un target di pubblico molto ampio.

Chi vuole esercitarsi nel campo della scrittura per mettere in ordine le proprie idee e affinare il proprio stile, con un metodo efficace che sia più produttivo al raggiungimento di uno scopo – che, in questo caso, potrebbe essere quello della pubblicazione di un romanzo – oggi ha la possibilità di investire sul proprio futuro di scrittore frequentando l'Accademia online di scrittura creativa.

Complice la (ri)scoperta e la valorizzazione dello smartworking durante i mesi di lockdown a causa del Covid-19, è stato possibile osservare il grande potenziale della formazione online. Il settore dell'istruzione e il mondo del lavoro in generale hanno reso più accessibile la partecipazione ai corsi online e, con il lavoro da remoto, le aziende hanno potuto continuare a produrre e crescere.

È così che i corsi online si sono diffusi in maniera capillare, registrando numeri sorprendenti di iscritti che hanno raggiunto ottimi risultati.

Ma uno di questi corsi è stato il precursore di tutti gli altri. Si tratta del primo corso di scrittura creativa online che, in tempi non sospetti, sfruttava già le potenzialità del web nel campo della formazione. L'intuizione è venuta a Michele Renzullo, uno scrittore, editor, copywriter e imprenditore digitale che nel 2016 ha creato la prima Accademia di scrittura creativa online con video lezioni. La sua esperienza nel campo della narrativa, ma anche nel digital marketing, gli ha permesso di unire due percorsi in un'unica passione, che è proprio quella per la scrittura.

Le scuole di scrittura creativa esistono già da parecchi anni e molti degli scrittori più in voga delle ultime generazioni ne hanno frequentata una. Se il loro stile di scrittura è così coinvolgente e ben curato, oltre alle doti innate e alla passione, il merito potrebbe essere dell'acquisizione delle tecniche per scrivere un romanzo.

Partecipare a un corso online di scrittura creativa, infatti, è un'opportunità di crescita e perfezionamento di ognuna delle fasi che precedono la pubblicazione di un romanzo, di un racconto o di un'autobiografia. Il corso è dedicato a tutte le persone appassionate di scrittura, agli studenti che vorrebbero costruirsi un futuro nel mondo dell'editoria, che vorrebbero lavorare come freelance, in una casa editrice o in un'agenzia letteraria. Ma anche agli scrittori che hanno già pubblicato dei lavori di successo ma vogliono continuare ad imparare e migliorare le tecniche di scrittura.

Per scrivere bene, infatti, è importante acquisire un metodo che ponga le basi ad un approccio di scrittura ben ragionato, sia dal punto di vista teorico che, ovviamente, pratico. Già dalla stesura della primissima bozza, dei primi appunti su qualche idea messa nero su bianco è possibile cogliere un corpo consistente dentro al quale crescerà l'anima del romanzo.

È grazie al metodo di scrittura che sarà più facile evitare di cadere nelle grinfie del tanto temuto “blocco dello scrittore”, o di rischiare di perdere la motivazione che spinge alla scrittura.

L'accademia online di scrittura creativa di Michele Renzullo accompagna i partecipanti attraverso un percorso in cui avverrà la comprensione delle tecniche narrative, narratologiche e drammaturgiche e fornirà tutti gli strumenti dello storytelling. Servendosi del prezioso aiuto delle video lezioni, delle slide, delle animazioni, ma anche utilizzando audiolibri, e-book e svolgendo esercizi alla fine di ogni modulo, il corso di scrittura creativa digitale, di base o avanzato, con o senza docente, tocca i concetti di fabula e intreccio, mostra come acquisire le tecniche utili a scrivere un incipit efficace, ma insegna anche a creare dei personaggi letterari che sappiano conquistare i lettori (perché ci si immedesimano ma anche quando li detestano), che siano credibili e che i loro dialoghi siano efficaci.

Un'altra tecnica narrativa che verrà padroneggiata grazie alla frequentazione dei corsi sarà la rappresentazione del punto di vista dello scrittore, perché se questo non è ben solido, se il senso critico non è ben strutturato, il rischio è che il lettore si perda durante la lettura, si deconcentri, e abbandoni il libro passando alla lettura di un altro racconto.

Gli aspiranti scrittori che vorrebbero pubblicare un libro, gli scrittori già formati che vogliono approfondire alcune tematiche o tecniche narrative, gli aspiranti editor o correttori di bozze che sognano di lavorare nel mondo editoriale possono scegliere di partecipare ad uno o più corsi online di scrittura creativa e narrativa. I tutor specializzati in didattica online mettono a disposizione dei corsisti due modalità di lezioni online: i video corsi con lezioni pre-registrate, a cui è possibile accedere in qualunque momento, ed i live webinar, ossia con lezioni dal vivo sulla piattaforma Zoom, ad orari e giorni stabiliti.

Le opportunità date dai corsi dell'accademia online Renzullo sono diverse e abbracciano vari ambiti: dai corsi propedeutici alla scrittura narrativa per scrittori alle prime armi, a cui verrà fornita la giusta dose di ispirazione e di stimoli che li aiuterà a scrivere tutti i giorni, ai percorsi specialistici per scrittori e per coloro che vogliono lavorare nell'editoria, dal corso per editing e correzione di bozze per acquisire le competenze necessarie a lavorare da freelance o per una casa editrice, al corso per imparare a scrivere un giallo credibile e interessante o un'autobiografia appassionante e non autoreferenziale.

La scrittura è un lavoro artigianale e, come tale, la pratica e l'impegno rendono concreta un'arte così appassionante che ogni giorno forma gli scrittori e i lettori del futuro.

