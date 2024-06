Disabili, Inclusion job day: al via il 14 giugno evento online sull'inclusione lavorativa

05 giugno 2024 a

a

a

Roma, 5 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Appuntamento venerdì 14 giugno con la nuova edizione di Inclusion job day, l'evento online ideato e promosso da Hidoly e Cesop hr consulting company. L'obiettivo è offrire alle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette (come previsto dalla legge 68 del 1999) diplomate e laureate la concreta possibilità di realizzarsi professionalmente. L'accesso alla piattaforma https://inclusionjobday.com/ per i candidati è completamente gratuito: in questo spazio virtuale, dalle 11 alle 18, gli utenti possono incontrare decine di aziende italiane in cerca di personale qualificato. Basta registrarsi alla piattaforma, compilare il form e allegare il proprio cv. Chi si sarà registrato parteciperà a una sessione di formazione che gli permetterà di conoscere tutti i servizi disponibili: seguire le presentazioni aziendali, visitare gli stand virtuali, candidarsi per specifiche posizioni, partecipare ai colloqui one-to-one. La piattaforma è accessibile secondo linee guida Wcag 2.0.

Dal 2020, anno di nascita del progetto, Inclusion Job Day conta oltre 4.000 iscritti e una partecipazione di circa 200 aziende tra medie imprese e multinazionali di diversi settori. Hanno già dato la loro adesione a questa edizione: a2a, Accenture, Alerion, Ayes, Beiersdorf Spa, City Green Light, Cls, Enav, Enel, Eni, Feralpi Group, Gruppo Florence, Gsk, Icam Cioccolato, Lpp Italy, Pagani Automobili, Poste Italiane, Pvh, Rina, Sammontana, Sisal, Umana, ZF Italia. Come di consueto, l'evento del 14 giugno sarà preceduto da Inclusion Job Talk, la tavola rotonda organizzata on line dalle 10 alle 11 con esperti D&I del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. Tema scelto per questa edizione: 'Il paradosso della diversità: l'over-communication aiuta davvero ad eliminarla o siamo di fronte a un nuovo caso di brand washing?'.

Due le novità di questa edizione. La prima vede l'agenzia di stampa Adnkronos media partner dell'evento. La seconda riguarda il lancio di Inclusion Job Award, un riconoscimento dedicato alle aziende che si distinguono per iniziative e comportamenti che in modo concreto facilitano l'inserimento delle persone con disabilità nel contesto professionale e promuovono una cultura dell'inclusione non solo a livello lavorativo. La terza e ultima edizione 2024 di Inclusion job day è in programma il 25 ottobre. Per rimanere aggiornato sui prossimi appuntamenti, le novità e le iniziative basta iscriversi alla piattaforma al link (https://inclusionjobday.com/visitatore/).