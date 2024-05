Lavoro: Rilevazione Adnkronos, relazioni e segnalazioni tra fattori più influenti per trovarlo

29 maggio 2024 a

a

a

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Relazioni e segnalazioni tra i fattori che influiscono di più oggi per trovare lavoro. E' quanto ha affermato il 43% dei rispondenti alla domanda 'Per trovare lavoro oggi quale tra questi fattori influisce di più?', nell'ambito della rilevazione dell'Adnkronos 'Lavoro, competenze e formazione: quali sono le nuove priorità?', sul sito internet e sui canali social, presentata oggi in occasione dell'evento 'Competenze, un punto fermo', in corso a Palazzo dell'Informazione a Roma.

Seguono, tra i fattori, secondo la rilevazione, la preparazione personale (34%); la scelta del settore (16%); un buon cv (7%). Alla domanda 'Quali competenze sono più utili per trovare lavoro?' un 33% ha risposto competenze digitali; un 27% competenze relazionali; un 20% la conoscenza delle lingue e un altro 20% la flessibilità.

E sono le prospettive di crescita la caratteristica che attira di più in un'azienda secondo il 39% dei rispondenti, seguita dalla politica delle retribuzioni (32%), la reputazione (19%), e l'offerta dei servizi di welfare (10%).

E alla domanda 'Cosa serve per migliorare la propria posizione lavorativa?' per il 58% la risposta è formazione e aggiornamento; cambiare datore di lavoro, 18%; conseguire buoni risultati, 16%; un buon giudizio del capo; 8%.

E sulla Pa alla domanda su 'Quali misure renderebbero la Pubblica Amministrazione più attraente come datore di lavoro' il 55% risponde aumentare gli stipendi e i benefit; il 20% collaborare con il settore privato per progetti innovativi; il 13% migliorare la flessibilità lavorativa; per il 12% offrire programmi di formazione.

Alla sesta e ultima domanda della rilevazione su 'Quanto contano gli investimenti sulle persone per affrontare la trasformazione digitale' il 60% risponde che sono fondamentali; per il 26% sono importanti ma non bastano; per l'11% non servono e infine per il 3% sono poco importanti, servono più le macchine.