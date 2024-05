Dg Agenas, 'Ddl su aumento Fondo corretti, ma misurare efficienza Ssn'

14 maggio 2024 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La proposta di incrementare il Fondo sanitario nazionale, il fattore comune dei tre Ddl, è un tentativo di definire in anticipo e in maniera programmatoria quanto sarà il finanziamento del Fondo per i prossimi 5 anni, si parla nelle proposte delle regioni e anche in quella della Schlein, di 4 mld all'anno ogni anno fino al 2027. Acconto a queste proposte ci delle richieste, l'abolizione del vincolo di spesa per il personale, altre norme in tema di personale. Io credo che serva mettere in sicurezza il Ssn, garantire un adeguamento sistema di finanziamento quale sia lo deve decidere il Parlamento anche per le condizioni economiche del Paese: 4 mld all'anno per i prossimi 5 anni è una cifra sicuramente importante ma credo sia necessario e - non l'ho visto in nessuna proposta di legge - introdurre elementi che misurano l'efficienza del Ssn, come questi soldi vengono spesi". Così Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nell'audizione in Commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti 'Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale'.

"E' stato fatto un grave errore con i tetti di spesa per il personale e poi non modificandoli, adesso c'è una reazione opposta, quella di toglierli - ha aggiunto - Anche questo credo sia una richiesta non esattamente corretta. Nel frattempo c'è un decreto Salute-Mef di inizio 2023 che fissa degli standard di minima e di massima sul personale: fra il 'tutti liberi' e vincoli rigidi serve una via di mezza con gli standard per il personale modificabili ogni anno. Dobbiamo invece - ha concluso - incrementare gli stipendi dei professionisti della sanità, aumentare i fondi sul trattamento accessorio è uno strumento per far crescere gli stipendi".