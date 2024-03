McDonald's, Lollobrigida: "Aiuta filiera agroalimentare italiana"

29 marzo 2024 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - “Le multinazionali del fast food aiutano la filiera agroalimentare italiana comprando i nostri prodotti di qualità. Il fatturato di McDonald's è tornato a crescere dopo che ha cominciato a comprare carne italiana e quando ha cominciato ad inserire nei suoi prodotti l'Asiago e il pomodoro pachino. A breve verrà utilizzata anche la pera dell'Emilia-Romagna Igp". A dirlo il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento 7volte100 organizzato da McDonald's a Roma presso Spazio Vittoria per l'apertura del 700° ristorante in Italia.

"In questo modo - spiega - aiutano i prodotti italiani d'eccellenza che riescono ad avere una programmazione grazie ad una stabilizzazione di alcuni centri di distribuzione come McDonald's che, con i suoi 700 ristoranti, fa circa un milione di pasti al giorno”.

“Io da giovane non frequentavo McDonald's perché la mia generazione guardava la multinazionale come la standardizzazione di tutti i cibi. Invece, la scelta che fa oggi l'azienda è quella di valorizzare la differenza e la qualità. Grazie a ciò, i ragazzi che lo frequentano cominciano a conoscere sapori che magari non avrebbero mai provato”, afferma.