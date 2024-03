Droga: intesa Stato-Regioni su criteri sicurezza e qualità comunità terapeutiche

22 marzo 2024 a

a

a

Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute) - "E' stata approvata in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul documento recante i criteri di sicurezza e qualità delle comunità terapeutiche per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche". Lo comunica il ministero della Salute in una nota, spiegando che l'obiettivo è "garantire su tutto il territorio nazionale elevati livelli di qualità e sicurezza all'interno di queste strutture sociosanitarie residenziali, riducendo la variabilità a livello regionale per quanto attiene l'organizzazione e il funzionamento, al fine di favorire l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale delle migliori pratiche disponibili per il recupero e il reinserimento nella società delle persone affette da dipendenze patologiche. I trattamenti, articolati in relazione al livello di intensità assistenziale - si precisa - sono completamente a carico del Ssn".

"Le comunità terapeutiche - sottolinea il dicastero - costituiscono un importante esempio nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria per la loro capacità di valorizzare l'apporto della comunità e del volontariato, nonché di coinvolgere la persona assistita, la famiglia e la comunità di riferimento, riconoscendoli parte attiva dei processi di cura, di assistenza, di tutela dello stato di salute e di reinserimento sociale".