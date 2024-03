Oknoplast di nuovo sul palco del Premio Prodotto dell'Anno 2024

19 marzo 2024 a

(Adnkronos) - Premiato ieri sera il nuovissimo Titano EVO OC, serramento in alluminio di ultima generazione

Milano, 19 marzo 2024 - Anche quest'anno l'Alcatraz di Milano è stato palcoscenico della serata di premiazione Eletto Prodotto dell'Anno 2024, l'evento che annualmente premia i migliori prodotti scelti direttamente dai consumatori*.

E Oknoplast non perde occasione per portarsi a casa un altro premio, per la prima volta con un prodotto in alluminio: Titano EVO OC, facente parte della nuova linea di serramenti Titano, entrata sul mercato da pochi mesi.

Titano EVO OC è il fiore all'occhiello di questa nuova linea, distinguendosi per un mix tra design di ultima generazione e prestazioni tecniche di altissimo livello. Estetica futuristica, quasi invisibile, estrema luminosità e un materiale resistente e riciclabile sono stati gli aspetti che sono piaciuti maggiormente ai consumatori che hanno eletto questo serramento il miglior prodotto 2024 nella categoria Finestre, un riconoscimento conseguito dal Gruppo Oknoplast per il 9° anno consecutivo.

“Salire sul palco del Premio Prodotto dell'Anno è sempre un momento di grande orgoglio e soddisfazione, soprattutto se a essere premiato è un prodotto in alluminio, cosa che non era mai finora capitata. Titano EVO OC è un serramento su cui abbiamo puntato moltissimo, perché risponde alla tendenza attuale che vede questo materiale tra i più desiderati dai progettisti. Titano EVO OC è, quindi, un ulteriore passo in avanti per avvicinarci alle esigenze non solo dei consumatori che prediligono un'estetica moderna e prestazioni tecniche eccellenti, ma anche degli architetti che cercano soluzioni sempre più evolute e all'avanguardia” - Margherita Sarbinowska, Direttore Marketing Oknoplast Italia.

Titano Evo OC si distingue, infatti, per un profilo sottile e simmetrico che ha la possibilità di incassare il telaio a muro, creando un effetto tutto vetro sul lato esterno che lo rende quindi “invisibile”. Inoltre, il nodo centrale ridotto permette di guadagnare preziosi centimetri di superficie vetrata, per una luminosità naturale massima. Senza tralasciare le prestazioni termo-isolanti dell'infisso, altamente performanti (Uw fino a 0,77 W/m2k) con un conseguente e significativo risparmio in termini di consumi e costi.

* Ricerca PdA©/IRI su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. Finestre

PER INFORMAZIONI OKNOPLAST

T. 0549 905424

oknoplast.it