Parte nuova stagione per rinnovo contratto personale

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) - Al via il primo step che apre alla nuova stagione contrattuale per il rinnovo del contratto collettivo del comparto della sanità, triennio 2022-24. "Oggi l'approvazione dell'atto di indirizzo del comparto Sanità da parte del Comitato di settore ha un particolare significato rispetto al tema della centralità del nostro personale sanitario", dichiara Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, a margine della riunione che si è svolta questa mattina, sottolineando che bisogna puntare i fari "sull'attrattività del nostro personale sanitario e quindi trovare tutti quegli strumenti di welfare aziendale che permettano di far lavorare al meglio tutto quel personale cui dobbiamo tanto".

Quindi, continua il vicepresidente della Regione Lombardia, "il parere favorevole che abbiamo dato oggi, sia in commissione tecnica che politica, apre a un confronto che parte dalle risorse, ma non parla solo di queste. Soprattutto mette al centro questi uomini e queste donne che tanto fanno per il nostro sistema sanitario nazionale e per i nostri cittadini".