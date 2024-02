I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile

23 febbraio 2024 a

(Adnkronos) - Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del Pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto, in Giappone, hanno messo a punto LignoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno, interamente ecosostenibile. Quando, in futuro, i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale.