Retrospettiva della pionieristica artista sudafricana Esther Mahlangu con la sua BMW Art Car in mostra

- CITTÀ DEL CAPO, Sud Africa, 15 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Iziko Museums of South Africa e BMW sono lieti di presentare la retrospettiva "Then I Knew I Was Good at Painting": Esther Mahlangu. A Retrospective. La mostra, curata da Nontobeko Ntombela, ripercorre gli oltre 50 anni di carriera di Esther Mahlangu e la sua ascesa come artista contemporanea, che le sono valsi la fama mondiale. La retrospettiva sarà esposta alla Iziko South African National Gallery dal 18 febbraio all'11 agosto 2024. Da lì inizierà il suo tour mondiale, facendo tappa prima al Wits Art Museum di Johannesburg, in Sud Africa, per poi spostarsi negli Stati Uniti all'inizio del 2026.

Mahlangu è stata la prima donna e la prima persona africana a dipingere una BMW Art Car nel 1991. Questa collaborazione ha segnato un momento significativo nel mondo dell'arte, fondendo l'arte africana con il design automobilistico contemporaneo. La mostra includerà la BMW 525i Art Car di Mahlangu, che torna in Sud Africa per la prima volta in oltre 30 anni. L'artista è stata inoltre recentemente selezionata per partecipare alla 60° Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia, curata da Adriano Pedrosa.

"Il percorso di Mahlangu è una dimostrazione di passione, innovazione e resilienza", sottolinea lacuratrice Nontobeko Ntombela. "La retrospettiva rende omaggio all'approccio unico di Esther Mahlangu all'arte, che interseca le culture africane con la modernità e il contemporaneo. La mostra celebra la voce, l'azione e lo spirito pionieristico di Mahlangu, simboleggiando la sua auto-enunciazione, autodeterminazione e creatività," dice. Attraverso il linguaggio del colore e della forma, la mostra illustra il contributo di Mahlangu all'arte contemporanea in quasi settant'anni. Sono state raccolte più di 100 opere d'arte provenienti da collezioni di tutto il mondo, affiancate da fotografie storiche e un cortometraggio.

