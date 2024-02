Milano: fiamme in parrocchia Ss Monica e Agostino a Rozzano, pompieri al lavoro

15 febbraio 2024 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questi minuti a Rozzano, nell'hinterland milanese, per un incendio scoppiato all'interno della parrocchia dei Santi Monica e Agostino, in via Monte Grappa.

Le fiamme hanno avvolto il tetto della chiesa, interessato in questo periodo da lavori di ristrutturazione. Sul posto tre squadre provenienti dalle sedi di via Sardegna e via Messina.

I soccorritori sono al lavoro per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura interessata.