Incidenti: tampona un'auto, scende e si accascia, 75enne grave nel cremonese

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 75 anni è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dopo aver tamponato un'auto. E' accaduto poco prima delle 9 di stamane a Vescovato, nel cremonese.

L'uomo stava percorrendo la provinciale ex Ss10 a bordo della sua auto, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo aver tamponato un'auto, è sceso per accertarsi dei danni, ma improvvisamente si è accasciato al suolo in preda ad un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, che lo hanno rinvenuto in arresto cardiocircolatorio.

L'uomo è stato immediatamente ospedalizzato con manovre di rianimazione e trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona. La conducente dell'auto tamponata, una donna di 40 anni, ha riportato un trauma al collo e alla schiena ed è stata trasferita anche lei al pronto soccorso del nosocomio cremonese. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.