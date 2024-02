Amazon, con Dress your story dalle storie dei dipendenti alla passerella

15 febbraio 2024 a

a

a

Milano, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il progetto di fashion design Dress your story di Amazon è giunto alla sua tappa conclusiva: uno speciale evento organizzato presso il deposito di smistamento di Pioltello, in provincia di Milano, in cui i 25 dipendenti dell'azienda hanno sfilato indossando le creazioni di moda ideate dagli studenti dell'Istituto europeo di design di Roma e realizzate dalla pmi toscana del tessile Dalle Piane Cashmere.

Il filo conduttore dell'intero progetto è il racconto dei singoli che, nel loro insieme, diventano un manifesto davvero innovativo con cui Amazon ha deciso di ribadire con forza l'importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro. Dopo aver iniziato a conoscere nei mesi scorsi le storie delle persone coinvolte nel progetto e a immaginare i capi di abbigliamento attraverso i bozzetti moda ispirati alle passioni e ai racconti di ciascuno dei protagonisti, Amazon ha voluto celebrare la loro unicità con una vera e propria sfilata di moda, in cui i look sono stati completati attraverso capi e accessori tutti disponibili su Amazon fashion.

“L'inclusione è al centro della nostra visione aziendale. Siamo da sempre innovatori e profondamente convinti che la diversità sia un valore aggiunto da supportare, alimentare e difendere. Non c'è evoluzione senza punti di vista e vissuti differenti” spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es che continua: “Da sempre lavoriamo per promuovere i temi dell'inclusione, sia con iniziative speciali pensate per attività interne, sia con progetti esterni come quello di oggi. Con Dress Your Story abbiamo voluto utilizzare nuovi codici e nuove forme espressive, affidandoci alla creatività degli stilisti di domani. La moda è capace come pochi altri linguaggi di raccontare ed esprimere la società e i suoi mutamenti ed è per questo motivo che l'abbiamo scelta”.

“Indossare la propria storia vuol dire saper vivere insieme al proprio passato guardando al futuro. Come sindaca di una città di 40 mila abitanti alle porte di Milano che vede oltre 80 nazionalità tra i suoi residenti vuol dire saper vivere e convivere insieme a mille storie che guardano al passato cercando nel presente stimoli e opportunità. Grazie ad Amazon che ha voluto essere presente oggi qui con una vision di questo tipo. Ho letto tutte le storie, uniche, bellissime: le storie di ognuno di noi”, commenta Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello.

Rappresentare la diversità non costituisce mai un'impresa semplice, soprattutto se si decide di raccontarsi attraverso strumenti e canali fuori dagli schemi. Dress your story costituisce l'incontro tra moda, eccellenza tessile italiana e unicità individuale. Un incontro tra persone con la voglia di conoscersi e sperimentare attraverso un dialogo continuo che ha trovato un valore aggiunto nello sguardo curioso ed entusiasta dei giovani stilisti di Ied Roma, ideatori del concept moda.

"Dress your story è un progetto innovativo di tailor made, che crea una sinergia diretta tra il consumatore e il designer, e che porta con sé diversi ingredienti di successo: mette la persona al centro delle sue esigenze, l'estro dei creativi a disposizione, per accogliere e reinterpretare i sogni dei protagonisti della passerella di oggi, e un'azienda leader del settore maglieria che ha tradotto il tutto in un abbigliamento portabile e all'avanguardia. Abbiamo lavorato per mesi alla costruzione di questa sfilata e i nostri designer hanno realizzato i capi desiderati dai dipendenti dopo un'attenta analisi di gusti personali e stili di vita di ognuno di loro. Per studentesse e studenti si è trattato di una novità assoluta”, spiegaa Paola Pattacini, coordinatrice scuola moda dello Ied-Istituto europeo design di Roma.

Oltre ad affidarsi ai giovani, con Dress your story Amazon ha voluto porsi nuovamente al fianco dell'eccellenza italiana grazie alla collaborazione di Dalle Piane Cashmere che porta avanti con determinazione l'artigianalità e la qualità manifatturiera del nostro paese per la lavorazione del cashmere. A loro il compito di realizzare i capi pensati dai ragazzi dello Ied Roma.

“Originalità, cura per i dettagli e qualità sono valori che da sempre contraddistinguono la nostra azienda, e che l'hanno resa un'eccellenza nel panorama del Made In Italy. Caratteristiche, queste, che condividiamo anche con Amazon e i ragazzi di Ied Roma con i quali abbiamo avuto l'immenso piacere di lavorare durante questa splendida iniziativa. Dress your story ha infatti rappresentato per Dalle Piane Cashmere non solo un'importante e inedita collaborazione, ma anche una nuova sfida che ci ha permesso di varcare ampiamente i confini di Prato e scoprire alcuni dei talenti nascenti del mondo della moda di domani” ha commentato Leonardo Dondini, responsabile e-commerce dell'azienda Dalle Piane Cashmere.